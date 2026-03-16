Marciapiedi come percorsi ad ostacoli al viale Vittorio Veneto

Lungo il viale Vittorio Veneto nella zona nord, i marciapiedi sono diventati percorsi difficili da attraversare a causa di numerosi ostacoli. Le condizioni della pavimentazione sono deteriorate e in alcuni punti mancano i passaggi pedonali sicuri. La situazione crea difficoltà per chi cammina, specialmente per le persone con mobilità ridotta o con passeggini, e si presenta come un problema concreto per la sicurezza dei pedoni.

Marciapiedi come percorsi ad ostacoli nella zona nord del viale Vittorio Veneto. Un problema che mette seriamente a rischio la sicurezza dei pedoni. A segnalare la questione è la presidente del III municipio Maria Spampinato che raccoglie le proteste dei cittadini. “Grossi rami e soprattutto cespugli non adeguatamente potati si trovano lungo gran parte dei marciapiedi del viale all’altezza di piazza Michelangelo e nei pressi di via Romeo - afferma Spampinato - spesso la gente è costretta a spostarsi ai bordi della corsia del Brt con la conseguenza che rischia di esser investita". "Oltre a questo le ampie aiuole sono trasformate in microdiscariche abusive con grosso danno al decoro urbano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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