Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel salernitano | operaio di 60 anni perde la vita

Ennesimo dramma sul lavoro, nel salernitano. Ieri pomeriggio, un 60enne di Siano, in condizioni disperate, è giunto al pronto soccorso dell'ospedale di Cava de' Tirreni, a seguito di un incidente in un cantiere edile nella città metelliana, in via XXV Luglio. Ad accompagnarlo in ospedale sarebbe stato un suo collega, ascoltato poi dai carabinieri. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvargli la vita: l'operaio è deceduto poco dopo l'arrivo al nosocomio. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del tragico accaduto. Si indaga. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

