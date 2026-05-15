Un’indagine legata ai traghetti della compagnia GNV sta coinvolgendo nuove piste e approfondimenti, con particolare attenzione ai possibili collegamenti con proxy filorussi. Le indagini si concentrano anche sul ruolo delle infrastrutture critiche, considerate fondamentali per la sicurezza nazionale. La questione è tra le più delicate emerse negli ultimi mesi, portando gli investigatori a esaminare dettagli che potrebbero influenzare la gestione di alcune infrastrutture strategiche. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità competenti.

L’ipotesi investigativa è tra le più delicate emerse negli ultimi mesi sul fronte della sicurezza delle infrastrutture civili. Prima i due marittimi lettoni fermati a dicembre, sorpresi mentre piazzavano dispositivi elettronici sui traghetti Gnv. Poi i presunti mandanti, uno arrestato in Spagna, l’altro riparato a Mosca. In mezzo, secondo quanto rivela Il Foglio, una pista che porta a server riconducibili a hacker filorussi e un sospetto che ha alzato il livello dell’inchiesta intro a una operazione di spionaggio contro un’infrastruttura critica italiana, forse pensata per aprire dall’interno l’accesso alle navi Come riportato dal quotidiano italiano, i dati carpiti dai sistemi di bordo avrebbero dovuto raggiungere server utilizzati da un gruppo hacker filorusso. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Traghetti Gnv, l’inchiesta si allarga. L’ombra dei proxy filorussi e il nodo delle infrastrutture critiche

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