Fondi neri corruzione e appalti pilotati | inchiesta della Procura di Roma tra Difesa e gestori delle infrastrutture critiche nazionali

Nell'ambito di un’operazione condotta dalla Procura di Roma, sono state avviate indagini su presunti illeciti riguardanti fondi neri, corruzione e appalti manipolati. Gli accertamenti coinvolgono il Ministero della Difesa, il gestore della rete elettrica nazionale, il gestore della rete ferroviaria e il sistema cloud della pubblica amministrazione, noti come Polo strategico nazionale. Le indagini si concentrano sui rapporti tra enti pubblici e gestori delle infrastrutture critiche italiane.

Il Ministero della Difesa; il gestore della rete elettrica nazionale ( Terna ); il gestore della rete ferroviaria ( Rfi ); il cloud della pubblica amministrazione ( Polo strategico nazionale ). In pratica ieri gli uomini della Guardia di finanza hanno perquisito le sedi delle principali infrastrutture critiche del Paese. L’ordine arriva dalla Procura di Roma che indaga sulla nuova inchiesta che investe le gare di appalto bandite dalla Difesa. Corruzione, traffico di influenze illecite, riciclaggio e turbata libertà degli incanti, i reati ipotizzati dai pm capitolini Giuseppe Cascini, Giuseppe De Falco, Lorenzo Del Giudice e Gianfranco Gallo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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