Tragedia sfiorata sulla via dei Pratoni | autocarro sbanda e sfiora due ciclisti per pochi centimetri

Una scena di grande tensione si è verificata sulla via dei Pratoni, quando un autocarro ha perso il controllo sbattendo e sfiorando due ciclisti. Per pochi centimetri e una frazione di secondo, i due utenti della strada sono riusciti ad evitare un impatto potenzialmente grave. L’incidente, ancora da chiarire nelle cause, ha causato momenti di apprensione tra i presenti, che si sono subito allertati per verificare le condizioni dei ciclisti e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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