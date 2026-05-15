Tragedia sfiorata sulla via dei Pratoni | autocarro sbanda e sfiora due ciclisti per pochi centimetri
Una scena di grande tensione si è verificata sulla via dei Pratoni, quando un autocarro ha perso il controllo sbattendo e sfiorando due ciclisti. Per pochi centimetri e una frazione di secondo, i due utenti della strada sono riusciti ad evitare un impatto potenzialmente grave. L’incidente, ancora da chiarire nelle cause, ha causato momenti di apprensione tra i presenti, che si sono subito allertati per verificare le condizioni dei ciclisti e per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Una frazione di secondo e una manciata di centimetri hanno evitato quello che avrebbe potuto trasformarsi in un drammatico incidente stradale. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 maggio, via dei Pratoni – la nota arteria viaria (SP18c) che collega l'area dei Castelli Romani al territorio di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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