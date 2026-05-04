Slavina devasta rifugio sul Gran Sasso | tragedia sfiorata per pochi minuti

Una valanga ha colpito una struttura montana situata a circa 1650 metri sul Gran Sasso, causando danni significativi alla costruzione. L'incidente si è verificato pochi minuti prima di un possibile utilizzo della struttura, evitando così feriti o vittime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che stanno valutando la situazione e la stabilità della zona. Nessun'altra persona risultava presente al momento dell'evento.

L'Aquila - Una valanga colpisce una struttura montana a quota 1650 metri distruggendola quasi del tutto senza causare vittime ma riaccendendo timori legati alla sicurezza alpina Una slavina improvvisa ha colpito il versante del Monte Corvo, nel massiccio del Gran Sasso, provocando la distruzione quasi totale del Rifugio del Monte, situato a circa 1.650 metri di altitudine. L’episodio, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, non ha causato feriti soltanto per una coincidenza favorevole: al momento del distacco della massa nevosa, l’area risultava completamente deserta. A rendere nota la vicenda è stato il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi, che ha parlato apertamente di una tragedia sfiorata, evocando il rischio di una “Rigopiano-bis”, in riferimento al noto disastro avvenuto nel 2017.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Slavina devasta rifugio sul Gran Sasso: tragedia sfiorata per pochi minuti Notizie correlate Slavina si stacca e distrugge un rifugio sul Gran Sasso, il sindaco: "Poteva essere una Rigopiano-bis"Tragedia sfiorata sul Gran Sasso dove una slavina nelle ultime ore si è staccata sul monte Corvo, a 1. Leggi anche: Gran Sasso, slavina distrugge il “Rifugio del Monte”: nessun ferito Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gran Sasso, gigantesca valanga devasta il rifugio delle Solagne; Valanga devasta rifugio sul Gran Sasso: rischio tragedia evitato per miracolo.; Valanga devasta rifugio sul Gran Sasso: rischio tragedia sfiorato a Fano Adriano.; Attacco hacker a Sistemi Informativi di IBM, servizi ora ripristinati. Slavina devasta rifugio sul Gran Sasso: tragedia sfiorata per pochi minutiUna valanga colpisce una struttura montana a quota 1650 metri distruggendola quasi del tutto senza causare vittime ma riaccendendo timori legati alla sicurezza alpina Una slavina improvvisa ha colpito ... abruzzo24ore.tv Slavina distrugge un rifugio sul Gran Sasso, il sindaco di Fano Adriano: poteva essere una Rigopiano-bisSlavina sul Gran Sasso distrugge il Rifugio del Monte a 1.650 metri, punto di riferimento per escursionisti e pastori. greenme.it Gran Sasso, una slavina distrugge il "Rifugio del Monte": nessun ferito - VIDEO https://www.ladige.it/video/gran-sasso-una-slavina-distrugge-il-rifugio-del-monte-nessun-ferito-1.4355016p=2 - facebook.com facebook Valanga sul Gran Sasso, rifugio raso al suolo: "Poteva essere un Rigopiano bis" #valanga x.com