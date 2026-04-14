Un grosso albero è caduto sulla provinciale che collega Lecce a San Cesario, poco dopo le 12. L’incidente ha coinvolto la carreggiata, rendendo necessario l’intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita, ma si parla di un episodio che avrebbe potuto provocare conseguenze più gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di rimozione del tronco.

Poco dopo le 12 sulla strada che va da Lecce a San Cesario è caduto un grosso albero. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Una residente in zona ha avvertito la Polizia Locale, che ha chiuso la strada prima del crollo. «Alle 11.30 — racconta una donna che abita nelle vicinanze — abbiamo chiamato i vigili. Sono arrivati in pochissimo tempo e hanno subito iniziato a pianificare l’intervento con un tecnico, perché era un albero secolare. Il tempo di organizzarsi e hanno transennato l’area. Il tempo di entrare in casa, ho sentito un tonfo pazzesco: l’albero è caduto proprio in diagonale sulla provinciale. Il muro di fronte fortunatamente non l’ha colpito.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, albero caduto sulla provinciale. «Sfiorata la tragedia»

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