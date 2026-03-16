Cade un masso in via Tasso chiusa la strada per San Giovanni Bianco

Lunedì 16 marzo, in via Tasso a San Pellegrino Terme, un masso si è staccato dalla parete rocciosa in località Pracastello, precipitando sulla strada. La caduta ha causato la chiusura temporanea della via per San Giovanni Bianco, senza che ci siano stati feriti. La strada rimane chiusa fino a nuovo avviso, per motivi di sicurezza.

San Pellegrino Terme. Nel pomeriggio di lunedì 16 marzo un masso è precipitato dalla parete rocciosa in località Pracastello: fortunatamente non ha colpito nessuno, ma la caduta ha portato alla chiusura a tempo indeterminato della strada. La roccia è franata intorno alle 15 nella zona nord del paese. Dopo un sopralluogo con i tecnici il Comune di San Pellegrino ha emesso un’ordinanza per disporre il divieto di transito in via Tasso, quella che porta verso la Statale in direzione San Giovanni Bianco, per il “concreto rischio di altri cedimenti”. Il masso caduto in via Tasso Il divieto vale per i pedoni e tutti i veicoli, il centro del paese rimane accessibile solamente dal lato sud. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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