Parkinson e demenza a corpi di Lewy la scoperta dei ricercatori dell' Università di Perugia

I ricercatori dell'Università di Perugia hanno sviluppato un nuovo metodo per aiutare nella diagnosi delle malattie neurodegenerative, concentrandosi su Parkinson e demenza a corpi di Lewy. La scoperta rappresenta un passo avanti nella comprensione di queste patologie, offrendo strumenti più precisi per identificare le condizioni in modo più tempestivo. La ricerca si inserisce nel panorama delle novità scientifiche dedicate a queste patologie.

Dai ricercatori dell'Unipg arriva "un innovativo contributo per la diagnosi delle malattie neurodegenerative". Come spiega l'ateneo in una nota "si tratta di uno studio internazionale pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Medicine, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Medicina.

Leucemia linfatica cronica, la scoperta dei ricercatori dell'Università di PerugiaUno studio internazionale e nuove speranze per combattere la leucemia linfatica cronica e aiutare i pazienti.

È morto Joe Aly, aveva 78 anni e la demenza a Corpi di Lewy: Springsteen lo definì “autentico come Johnny Cash”È morto a 78 anni Joe Ely, cantautore texano e pioniere del country-rock di Austin.

Il nemico dentro: demenza e Parkinson sono malattie autoimmuni?Secondo una ricerca australiana, sarebbe un’attivazione persistente dell’autoimmunità a determinare la morte delle cellule nervose tipica di queste malattie e sarebbe scatenata da noxae quali malattie ... quotidianosanita.it

Parkinson. Stimolazione cerebrale profonda non aumenta il rischio di demenzaLa stimolazione cerebrale profonda non aumenta il rischio di demenza nei pazienti con Malattia di Parkinson. Uno studio condotto anche dall’Università Cattolica del Sacro Cuore ha valutato la ... quotidianosanita.it