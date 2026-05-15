Tragedia alle Maldive morti cinque italiani durante un’immersione subacquea

Durante un’immersione in un atollo delle Maldive, cinque cittadini italiani hanno perso la vita. L’incidente si è verificato a circa 50 metri di profondità mentre i sub stavano esplorando le acque locali. Le autorità sono intervenute sul luogo per le operazioni di soccorso e per accertare le cause dell’incidente. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo alle circostanze specifiche dell’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo durante l’immersione.

L’incidente è avvenuto nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’esplorazione a circa 50 metri di profondità. La Farnesina segue il caso insieme all’Ambasciata italiana a Colombo. Cinque cittadini italiani sono morti alle Maldive a seguito di un incidente avvenuto durante un’immersione subacquea nell’atollo di Atollo di Vaavu. A renderlo noto è stata la Farnesina, spiegando che i cinque connazionali sarebbero deceduti durante l’esplorazione di alcune grotte a circa 50 metri di profondità. Secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri, la ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità maldiviane. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato alla tragedia né sull’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Tragedia alle Maldive, chi sono i cinque sub italiani morti durante un’immersione

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