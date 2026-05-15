Tragedia alle Maldive gli studenti di Monica Montefalcone | Si era fatta valere in un mondo maschilista

Una tragedia ha scosso le Maldive, coinvolgendo un gruppo di studenti che avevano condiviso momenti di studio con Monica Montefalcone. La ricercatrice, nota per aver affrontato un ambiente maschilista, era molto stimata tra i colleghi e nel mondo accademico. All'Università di Genova si sono uniti il dolore e la commozione per la sua scomparsa, mentre il Wwf ha espresso cordoglio ricordandola come una persona che aveva dedicato molto alla ricerca e alla tutela ambientale.

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Una donna appassionata e forte, che si era fatta strada "in un mondo, quello della subacquea, che è totalmente maschilista". Il giorno dopo la tragedia alle Maldive, gli studenti di Monica Montefalcone, 52 anni, ricercatrice del Distav all'Università di Genova, descrivono così la loro docente. "La passione la faceva trasparire - dice Nicoletta, una delle studentesse - e la trasmetteva a tutti, mannaggia se la trasmetteva. Ma lei era forte, si era saputa fare strada in un mondo difficile per le donne". Anche il Wwf ha ricordato Motefalcone: "Era una persona solare, appassionata, gentile e disponibile, particolarmente attenta alla formazione dei suoi studenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tragedia alle Maldive, gli studenti di Monica Montefalcone: "Si era fatta valere in un mondo maschilista" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia alle Maldive, morti cinque sub italiani durante un’immersione: chi era la docente Monica MontefalconeLa professoressa dell’Università di Genova è tra le vittime della tragedia nell’atollo di Vaavu: spunta l’ipotesi della tossicità da ossigeno Una... Tragedia alle Maldive: muore la ricercatrice genovese Monica MontefalconeTragedia alle Maldive, dove questo pomeriggio cinque italiani hanno perso la vita durante un'escursione. Tragedia alle #Maldive: 5 italiani sono morti durante un’immersione mentre stavano esplorando delle cavità sottomarine a 50 metri di profondità. Tra loro Monica Montefalcone 51 anni, docente in Ecologia all'Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, x.com Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit Maldive, chi erano Monica Montefalcone, la figlia e le altre tre vittime. Traditi dal loro grande amore, il mareNon si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita a cinque italiani alle Maldive. Fatale per loro un’esplorazione di una grotta a 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu, vici ... affaritaliani.it Monica Montefalcone morta alle Maldive in un'immersione, chi era la biologa e prof all'Università di GenovaChi era Monica Montefalcone, la biologa marina dell’Università di Genova morta alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu ... virgilio.it