Tragedia alle Maldive | muore la ricercatrice genovese Monica Montefalcone

Una tragedia si è verificata alle Maldive, dove cinque italiani hanno perso la vita durante un'escursione nel corso del pomeriggio. Tra le vittime figura anche una ricercatrice originaria di Genova. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'incidente e stanno fornendo assistenza alle famiglie coinvolte. La dinamica di quanto accaduto non è ancora stata resa nota nel dettaglio, e i responsabili delle operazioni di soccorso stanno lavorando per chiarire i fatti.

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