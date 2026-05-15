Alle prime luci dell’alba, sono iniziate le operazioni di recupero delle salme di due italiani deceduti durante un’immersione nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. La procura di Roma ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Le autorità locali collaborano con il personale italiano nel tentativo di identificare le vittime e di recuperare i corpi. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

Sono iniziate dalle prime ore della mattinale operazioni di recupero delle salme degli italiani morti nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. Dal Ministero degli Esteri è arrivato a Malè anche l’Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive dove ha incontrato i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. Sul luogo in cui sono deceduti 5 subacquei italiani sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tragedia alle Maldive, al via il recupero dei sub italiani. La procura di Roma apre un’indagine

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Maldive, al via recupero corpi sub. Ancora ignote le cause

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