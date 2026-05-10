Un incidente mortale si è verificato sulla statale Adriatica, coinvolgendo uno scooterista di 59 anni e una vettura Nissan Qashqai. L'uomo ha perso la vita dopo un impatto causato, secondo le prime ricostruzioni, da una manovra effettuata dal conducente dell’auto. L’incidente è avvenuto in un incrocio considerato tra i più pericolosi per chi viaggia in scooter, a causa della visibilità limitata e delle frequenti manovre improvvise.

? Punti chiave Come ha causato l'impatto la manovra della Nissan Qashqai?. Perché quel particolare incrocio è considerato così pericoloso per gli scooter?. Chi dovrà stabilire le responsabilità esatte della collisione tra i mezzi?. Cosa emergerà dagli accertamenti tecnici sulla posizione dei due veicoli?.? In Breve Conducente della Nissan Qashqai è un uomo di 44 anni originario di Bologna.. Vittima aveva compiuto 59 anni il 25 aprile scorso.. L'impatto è avvenuto all'incrocio tra la statale Adriatica e via Pineta Formica.. Polizia locale di Cervia indaga sulla dinamica della manovra di svolta a sinistra.. L’incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio sulla statale Adriatica all’altezza dell’incrocio con via Pineta Formica ha strappato la vita a Ipazio Antonio Esperti, un cittadino di 59 anni residente a Cervia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla statale Adriatica: scooterista di 59 anni muore dopo l’urto

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