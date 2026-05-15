Tragedia a Maracalagonis | morto l’operaio caduto dal cestello

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata a Maracalagonis, dove un operaio è morto dopo essere caduto da un cestello durante i lavori di cantiere. L’incidente è avvenuto questa mattina, ma ancora non sono state chiarite le cause precise del cedimento del ponteggio. Le autorità stanno conducendo tutte le verifiche necessarie, e sul luogo sono intervenuti i soccorritori e i tecnici incaricati di accertare le dinamiche dell’accaduto. La procura ha aperto un fascicolo per indagare sull’accaduto.

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? Domande chiave Come si è verificato il cedimento del cestello durante i lavori?. Quali sono state le reali cause della caduta dell'operaio?. Chi deve rispondere della sicurezza nei piccoli cantieri privati?. Come si può prevenire un simile incidente con i carrelli elevatori?.? In Breve L'incidente è avvenuto il 9 maggio durante lavori di manutenzione domestica.. Il cinquantatreenne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari.. Il decesso è avvenuto dopo sei giorni di cure in rianimazione.. L'evento solleva rischi sulla sicurezza dei carrelli elevatori nei cantieri privati.. L’operaio edile Massimo Pinna è deceduto oggi, venerdì 15 maggio 2026, dopo sei giorni di lotta in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate durante una caduta avvenuta il 9 maggio a Maracalagonis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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