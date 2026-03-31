Precipita dal cestello elevatore | operaio morto ad Enna

A Enna, un operaio è deceduto dopo essere caduto da un cestello elevatore mentre lavorava in un campo di calcio privato. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita all’uomo. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Forte lo sgomento a Enna per la tragica morte ieri di un operaio precipitato da un cestello elevatore, durante i lavori in un campo di calcio privato, nella città bassa. Trasportato all’Umberto I, è deceduto. Indagano i carabinieri. Una nuova morte sul lavoro che colpisce profondamente e ripropone, ancora una volta, «un dolore che non può più essere accettato come inevitabile. E’ particolarmente amaro constatare come, nonostante le innumerevoli denunce e sollecitazioni, anche del sindacato, nulla sembri cambiare davvero sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro», affermano Pasquale De Vardo, Segretario generale Feneal Uil Sicilia e Francesco Mudaro, Segretario territoriale Feneal Uil Enna, che proseguono: «Si faccia piena luce sulle responsabilità. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Precipita dal cestello elevatore: operaio morto ad Enna Articoli correlati Leggi anche: Cade dal cestello elevatore e finisce sopra un'auto: grave un operaio abruzzese Camerano, precipita dal cestello del camion: caduta rovinosa, operaio in codice rossoCAMERANO – È precipitato dal cestello di un camion su cui stava lavorando e l'impatto al suolo, dopo un volo di circa 5-6 metri, è stato violento. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Cade dal cestello durante i lavori in un campetto, operaio morto ad Enna; Tragedia sul lavoro a Enna: operaio precipita da un cestello elevatore e muore; Enna, cade dal cestello mentre lavora: muore un operaio; Cade dal cestello mentre lavora, morto operaio. Tragedia sul lavoro a Enna: operaio precipita da un cestello elevatore e muoreL'uomo, circa 60enne, stava lavorando su un cestello elevatore all'interno di un impianto sportivo situato ad Enna Bassa ... vivienna.it PRECIPITA DAL CESTELLO, TRAGEDIA SUL LAVORO IN SICILIA | Morto operaio, i carabinieri aprono un'indagine leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/31/precipita-dal-cestello-mentre-lavora-in-un-campo-di-calcio-e-tragedia-sul-lavoro-morto-opera facebook Buongiorno e buon lunedì da un mondo in cui la prima potenza militare del mondo ci precipita in una crisi energetica pienamente evitabile. In attesa di capire se i mercati crederanno al prossimo #TACO. x.com