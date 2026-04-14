A Taranto, un operaio di 38 anni ha perso la vita dopo che un palo è caduto a causa di un forte vento. L’incidente è avvenuto vicino al cimitero San Brunone, provocando la morte dell’uomo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’accaduto è al momento al vaglio delle autorità competenti.

Un violento colpo di vento ha causato la morte di un lavorista di 38 anni a Taranto, nelle immediate vicinanze del cimitero San Brunone. L’uomo è deceduto dopo essere stato travolto da un palo dell’illuminazione che si è staccato dalla sua sede proprio mentre stava effettuando degli interventi tecnici. La dinamica del sinistro vicino al cimitero San Brunone. Il tragico evento si è consumato durante le operazioni di manutenzione presso un impianto elettrico. Le prime ricostruzioni indicano che l’operaio, trentottenne, stava svolgendo le sue mansioni quando la forza delle raffiche atmosferiche ha provocato il cedimento improvviso della struttura metallica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Taranto: operaio ucciso dal palo caduto per il vento

Colpito dal palo della luce staccatosi per il vento: morto sul colpo un operaio a TarantoUn operaio è morto questa mattina dopo essere stato colpito da un palo della luce , caduto probabilmente a causa del forte vento , mentre stava...

Taranto, operaio muore sul lavoro a 38 anni: colpito da un palo della luce divelto dal ventoEra su una gru per alcuni interventi a un impianto di illuminazione quando, forse a causa del forte vento, è stato colpito da un palo della luce ed è...

Puglia, due morti per il vento forte: ragazza 12enne colpita da un albero a Bisceglie

Argomenti più discussi: Si stacca un palo e lo colpisce in pieno, operaio 38enne muore sul lavoro; Puglia, 2 morti per il vento: ragazza di 12 anni travolta da un albero. Operaio vittima a Taranto; Taranto, cade un palo della luce per il forte vento: muore sul colpo un operaio di 38 anni. Aperta inchiesta; Tragedia a Taranto, incidente sul lavoro al cimitero: operaio muore a 38 anni.

StatoQuotidiano.it. StudioKolomna · News Opener. Omicidio a Foggia, ucciso incensurato 42enne. Il nome #news #tragedia #foggia #video #carabinieri - facebook.com facebook

Operai morti a Palermo, eseguite le autopsie: la tragedia ricostruita in 3D x.com