Traffico Roma del 15-05-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 15 maggio 2026, si registra un traffico molto intenso sulle principali strade consolari in uscita dalla città. Le autostrade e le arterie principali sono congestionate, con rallentamenti e code visibili nelle zone di accesso e uscita dalla capitale. La situazione interessa diverse direttrici, causando possibili disagi per i veicoli in transito e per chi si dirige verso le zone periferiche. La circolazione risulta particolarmente rallentata nelle aree di maggiore afflusso.

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