Traffico Roma del 15-05-2026 ore 14 | 30
Nella giornata del 15 maggio 2026 alle 14:30, si registra un aggiornamento sul traffico nella capitale. La piattaforma di infomobilità, gestita da luce verde e da Roma servizi per la mobilità, fornisce informazioni in tempo reale sugli spostamenti in città. Viene segnalata la presenza di eventuali criticità o disagi lungo le principali direttrici cittadine. Questo servizio mira a offrire ai cittadini indicazioni aggiornate per pianificare i propri percorsi.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani pomeriggio alle 15 manifestazione con corteo in centro da Piazza dei Cinquecento a Piazza di Porta San Giovanni i manifestanti sfileranno lungo via Cavour Piazza dell'esquilino via Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana chiusura traffico deviazioni e limitazioni per 29 linee del trasporto pubblico lunedì trasporti pubblici a rischio a Roma e nel Lazio a causa di uno sciopero generale di 24 indetto dal sindacato USB dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio saranno possibili stop su bus anche periferici ed extraurbani tram filobus... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
ROMA 19/03/2026 – BLITZ A TOR BELLA MONACA, 4 ARRESTI
Sullo stesso argomento
Traffico Roma del 05-05-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantieri in corso via della lucina tra Viale Giustiniano...
Traffico Roma del 14-05-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità e rallentamenti al traffico il primo all'altezza dello svincolo...
Avviso traffico veicolare di oggi 13 maggio 2026 Dalle ore 15 di oggi via Crisa chiusa al traffico veicolare con transito da via Roma. Il numero dei parcheggi a Santa Croce sarà ridotto a partire dalle ore 15, si prega per tanto di parcheggiare su via panoramica - Facebook facebook
Questa notizia purtroppo non sorprende... #Atac, azienda del comune di Roma non riesce a raggiungere gli obiettivi ed ha assenteismo fino al 15%. x.com
Trenitalia e la relatività del tempo: Einstein scansati. reddit
Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare per traffico ... romadailynews.it
Traffico Roma del 15-05-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità terminati i lavori in via Celio vibenna sono tornate a viaggiare ... romadailynews.it