Nella giornata del 15 maggio 2026 alle 14:30, si registra un aggiornamento sul traffico nella capitale. La piattaforma di infomobilità, gestita da luce verde e da Roma servizi per la mobilità, fornisce informazioni in tempo reale sugli spostamenti in città. Viene segnalata la presenza di eventuali criticità o disagi lungo le principali direttrici cittadine. Questo servizio mira a offrire ai cittadini indicazioni aggiornate per pianificare i propri percorsi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani pomeriggio alle 15 manifestazione con corteo in centro da Piazza dei Cinquecento a Piazza di Porta San Giovanni i manifestanti sfileranno lungo via Cavour Piazza dell'esquilino via Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana chiusura traffico deviazioni e limitazioni per 29 linee del trasporto pubblico lunedì trasporti pubblici a rischio a Roma e nel Lazio a causa di uno sciopero generale di 24 indetto dal sindacato USB dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio saranno possibili stop su bus anche periferici ed extraurbani tram filobus... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-05-2026 ore 14:30

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