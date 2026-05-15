Traffico Roma del 15-05-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma alle ore 11:30 del 15 maggio 2026 ha registrato una fase di conclusione per alcuni interventi di gestione mobilità, secondo quanto comunicato dal servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi importanti in questa fascia oraria. La situazione rientra nelle normali dinamiche di circolazione della città, con alcuni interventi in corso che si sono appena conclusi.

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