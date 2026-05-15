Traffico Roma del 15-05-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 di questa mattina, nel traffico di Roma, si è verificato un incidente che ha portato alla chiusura temporanea di una strada. La situazione ha interessato diverse arterie di collegamento, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la viabilità e ricostruendo la dinamica dell’incidente. Sono ancora in corso verifiche e non sono stati ancora comunicati dettagli sulle persone coinvolte.

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Luceverde Roma trovati apriamo subito segnalando che per un incidente momentaneamente chiusa la Pontina all'altezza di Castel Romano verso Roma tutto il traffico viene deviato su via di Trigoria in bilico del cuore che al momento partono da Pomezia resta intanto intenso il traffico su tutte le principali strade in entrata verso il centro I maggiori disagi al momento sulla Flaminia Salaria con code rispettivamente raccordo via dei Due Ponti e da Fidene a via dei Prati Fiscali rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24 da Viale Togliatti alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est quod e dalla Batteria Nomentana via dei Campi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-05-2026 ore 08:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CICLABILI FATTE MALE #traffico #roma #ciclabile Sullo stesso argomento Traffico Roma del 08-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati in coda il traffico sulla diramazione di Roma nord per traffico intenso tra via di Settebagni al Grande Raccordo Anulare In... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora seguire... Questa notizia purtroppo non sorprende... #Atac, azienda del comune di Roma non riesce a raggiungere gli obiettivi ed ha assenteismo fino al 15%. x.com Traffico Lazio del 14-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio nel trovati a causa di un incidente traffico rallentato sulla A1 Roma Napoli tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli prudenza poi nel ... romadailynews.it Da Milano a Roma? reddit Traffico 15, 16 e 17 maggio 2026: le previsioni del weekendGuida completa alla viabilità autostradale per il fine settimana di maggio con dettagli sui bollini di criticità ... sicurauto.it