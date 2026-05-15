Alle 7:30 del 15 maggio 2026, il traffico a Roma risulta scorrevole senza incidenti o rallentamenti significativi. Le principali vie della città mostrano una circolazione regolare, con pochi veicoli in transito in alcune arterie centrali. Non si segnalano particolari disagi o interruzioni sulla rete stradale, e le condizioni generali della viabilità sembrano consentire un inizio di giornata senza ostacoli o criticità.

Luceverde Roma Bentrovati diciamo subito che non ci sono problemi particolari in queste ore Se non puoi ti legati al traffico intenso e agli spostamenti del mattino sul Raccordo Anulare in colonna 20 lungo la carreggiata interna dalla Casilina all'appia code sull'Aurelia da via di Brava a Largo perassi stessa situazione sulla Cassia con code dalla Storta a Tomba di Nerone incolonnamenti fai sulla Flaminia Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Fidene a via dei Prati Fiscali rallentamenti e code sull'intera tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est via delle Valli via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-05-2026 ore 07:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CICLABILI FATTE MALE #traffico #roma #ciclabile

Sullo stesso argomento

Traffico Roma del 07-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma per il traffico intenso sul grande raccordo anulare segnaliamo i primi incolonnamenti te la via Casilina da via Appia in carreggiata...

Traffico Roma del 05-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma sulla tangenziale est chiusa per un incidente la galleria nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni inevitabile la...

13 ARRESTI PER TRAFFICO DI DROGA A ROMA: IN MANETTE ANCHE L'EX BOSS DELAL BANDA DELLA MAGLIANA... x.com

Traffico Lazio del 14-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio nel trovati a causa di un incidente traffico rallentato sulla A1 Roma Napoli tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli prudenza poi nel ... romadailynews.it

Da Milano a Roma? reddit

Traffico 15, 16 e 17 maggio 2026: le previsioni del weekendGuida completa alla viabilità autostradale per il fine settimana di maggio con dettagli sui bollini di criticità ... sicurauto.it