Traffico Roma del 15-05-2026 ore 07 | 30
Alle 7:30 del 15 maggio 2026, il traffico a Roma risulta scorrevole senza incidenti o rallentamenti significativi. Le principali vie della città mostrano una circolazione regolare, con pochi veicoli in transito in alcune arterie centrali. Non si segnalano particolari disagi o interruzioni sulla rete stradale, e le condizioni generali della viabilità sembrano consentire un inizio di giornata senza ostacoli o criticità.
Luceverde Roma Bentrovati diciamo subito che non ci sono problemi particolari in queste ore Se non puoi ti legati al traffico intenso e agli spostamenti del mattino sul Raccordo Anulare in colonna 20 lungo la carreggiata interna dalla Casilina all'appia code sull'Aurelia da via di Brava a Largo perassi stessa situazione sulla Cassia con code dalla Storta a Tomba di Nerone incolonnamenti fai sulla Flaminia Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Fidene a via dei Prati Fiscali rallentamenti e code sull'intera tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est via delle Valli via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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