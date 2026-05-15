Traffico Lazio del 15-05-2026 ore 09 | 30

Alle 09:30 del 15 maggio 2026, si registrano rallentamenti sulla Pontina nel tratto che collega Pomezia e Castel Romano in direzione di Roma. Un incidente ha causato code lungo questa arteria, influenzando la viabilità nelle prime ore della mattina. La situazione è ancora in fase di gestione da parte delle forze dell'ordine e del personale di emergenza. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a valutare percorsi alternativi, se possibile.

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luce verde Lazio Bentrovati Per un incidente code sulla Pontina da Pomezia Castel Romano verso Roma i veicoli incidentati e sono fermi sulla corsia di sorpasso al momento si circola su riduzione della sede stradale all'altezza dell' incidente oggi lungo le strade della provincia di Latina si corre la settima tappa del giro d'Italia i ciclisti partiranno da Formia intorno alle 10:45 poi attraverseranno diversi centri del Sud Pontino tra questi Itri Gaeta fondi Spigno Saturnia e Minturno per dirigersi verso la cima montuosa del massiccio della Maiella in Abruzzo pertanto già chiuse diverse strade delle zone interessate dal passaggio della gara... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-05-2026 ore 09:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI… Sullo stesso argomento Traffico Lazio del 09-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati scorrevole al momento alla circolazione lungo la rete viaria della Regione sul raccordo Vetralla Viterbo chiuso lo... Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità temporaneamente chiuso un albero caduto il tratto di via... Traffico Lazio del 14-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio nel trovati a causa di un incidente traffico rallentato sulla A1 Roma Napoli tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli prudenza poi nel ... romadailynews.it arpa lazio - Results on X | Live Posts & Updates x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la strada statale Pontina ... romadailynews.it Il muro psicologico del raccordo reddit