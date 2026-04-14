Barilla celebra il Made in Italy | tradizione e innovazione per valorizzare saper fare italiano

Il 14 aprile si è tenuta una manifestazione dedicata alla promozione del Made in Italy, con particolare attenzione alla tradizione e all’innovazione nel settore alimentare. L’evento ha coinvolto diverse iniziative culturali e progetti aperti ai cittadini, con l’obiettivo di valorizzare il saper fare italiano. Sono stati presentati diversi interventi e attività volte a rafforzare l’immagine di un settore che combina metodologie tradizionali e tecnologie moderne.

Roma, 14 apr. (AdnkronosLabitalia) - Porte aperte ai cittadini, iniziative culturali e progetti itineranti per raccontare il saper fare italiano: in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy del 15 aprile, Barilla scende in campo con un programma articolato di attività su tutto il territorio nazionale. La ricorrenza, celebrata nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci, rappresenta un momento simbolico per riconoscere il ruolo del Made in Italy nello sviluppo economico e culturale del Paese e per trasmettere il valore delle professioni artigianali e creative. Un patrimonio che oggi si misura anche nella capacità delle imprese italiane di affermarsi a livello internazionale non solo per la qualità dei prodotti, ma anche per affidabilità, innovazione e responsabilità.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Barilla celebra il Made in Italy: tradizione e innovazione per valorizzare saper fare italiano LVMH torna a supportare l'artigianato e il saper fare del made in ItalyUna nuova edizione, la quarta, quella annunciata questa mattina da parte del colosso del lusso LVMH del Premio Maestri d’Eccellenza, un’iniziativa... Acquacoltura e pesca, più trasparenza e informazione per valorizzare Made in ItalyROMA (ITALPRESS) – Più trasparenza e informazione per valorizzare il prodotto ittico italiano: è la richiesta unanime emersa al vertice organizzato... Margie Barilla Foundation, National Foster Care Birthday Celebration in TX! - facebook.com facebook