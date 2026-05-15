Tra Sinner e Medvedev vince la pioggia acciacchi per Jannik e il diluvio | si gioca sabato Darderi crolla con Ruud | sfuma il derby azzurro in finale

La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia durante il terzo set, con Sinner avanti di un break. Jannik Sinner ha accusato alcuni acciacchi durante il match, che è stato rinviato a sabato. Nel frattempo, un altro italiano, Darderi, ha perso contro Ruud, interrompendo così la possibilità di un derby azzurro in finale. La partita tra Sinner e Medvedev riprenderà nelle prossime ore.

La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev riprenderà domani. La partita è stata sospesa per pioggia durante il terzo set e con l’azzurro in vantaggio di un break. Dunque la gara ripartirà domani sul 4-2 per il n.1 e vantaggio Medvedev al servizio. La pioggia aveva fermato la parita poco dopo le 21.45. Pochi minuti prima, la giudice di sedia aveva avuto una discussione con Sinner, che lamentava il problema delle righe scivolose. Poi l’intensità della pioggia è aumentata e la partita è stata interrotta. Poco prima, Sinner è dovuto ricorrere ad un medical time out. Dopo il trattamento alla coscia destra, l’azzurro era tornato in campo. 🔗 Leggi su Open.online

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SINNER-MEDVEDEV: il tie-break INTEGRALE del secondo set con la rimonta dell'azzurro da 0-4

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La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev si interrompe per pioggia nel terzo set. Il punteggio era di 4-2 per Jannik, avanti di un break. Il campo è buono per giocare, ha detto la giudice di sedia discutendo con Sinner, che lamentava il x.com

Jodar: Non sapevo che Sinner stesse guardando la mia partita. Gioco concentrandomi sul mio avversario, un avversario alla volta, e poi vediamo cosa arriva. reddit

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