Tra le vittime di Pompei c' era un medico con gli ' strumenti' del mestiere

Durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., tra le vittime c’era un medico che cercava di mettersi in salvo portando con sé gli strumenti utilizzati nel suo lavoro. La scena è stata ricostruita grazie ai reperti ritrovati nelle zone interessate dall’eruzione, che testimoniano la presenza di un professionista sanitario tra le persone che hanno tentato di fuggire dalla catastrofe. I resti e gli oggetti rinvenuti forniscono dettagli sulla vita di chi si trovava sul posto in quel momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

AGI - Un medico che tentava di fuggire dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., portando con sè gli strumenti del mestiere. E' la scoperta fatta a distanza di oltre sessant'anni dall'avvio dello scavo nell'Orto dei Fuggiaschi, attraverso indagini diagnostiche, condotte tramite radiografie e tomografie presso la Casa di Cura Maria Rosaria di Pompei. La svolta è arrivata dallo studio di un piccolo astuccio rimasto nascosto all'interno del gesso di un calco umano, rinvenuto durante le indagini dirette da Amedeo Maiuri nel 1961. In quell'area, allora occupata da un vigneto, furono individuati i calchi di quattordici persone sorprese dalla nube piroclastica nel disperato tentativo di mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tra le vittime di Pompei c'era un medico con gli 'strumenti' del mestiere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Fate Captive Women Suffered at the Hands of Roman Gladiators Defies Imagination Sullo stesso argomento Pompei, l’IA rivela gli ultimi istanti di due vittime del 79 d.C.? Cosa sapere L'IA a Pompei ricostruisce gli ultimi istanti di due vittime nella necropoli di Porta Stabia. Pompei, nuove scoperte dall?Orto dei fuggiaschi: una vittima era un medicoA Pompei, a distanza di oltre sessant’anni dallo scavo dell’Orto dei Fuggiaschi, una nuova scoperta consente oggi di dare un’identità professionale a... Pompei, un medico tra i fuggiaschi: riconosciuto grazie alla borsa con gli strumentiEra un medico una delle vittime dell'orto dei fuggiaschi a Pompei. Quest'uomo ha portato i suoi strumenti con sé per essere pronto a ricostruirsi una vita altrove, grazie alla sua professione, ma for ... napoli.repubblica.it PANIFICIO ANTICO BORGO DI GIAI LEVRA GIORGIO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Cosa è successo ai profughi dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.? Lo stato romano aveva un piano formale di reinsediamento? reddit Pompei, una mostra racconta le vittime attraverso i calchiPompei, 11 mar. (askanews) - Una delle testimonianze più drammatiche dell'eruzione che nel 79 d.C. distrusse Pompei sono i calchi dei corpi delle persone che vennero avvolti dalla nube ardente di ... quotidiano.net