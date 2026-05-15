Pompei nuove scoperte dall?Orto dei fuggiaschi | una vittima era un medico

A Pompei, nel sito dell’orto dei Fuggiaschi, sono state effettuate nuove scoperte a oltre sessant’anni dagli scavi iniziali. Questi recenti ritrovamenti hanno permesso di attribuire una professione a una delle persone morte durante l’eruzione del Vesuvio, rivelando che si trattava di un medico. L’individuazione si basa su analisi e studi condotti sui resti trovati in loco, offrendo così un nuovo dettaglio sulla composizione delle vittime di quella tragedia.

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