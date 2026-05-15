Pompei nuove scoperte dall?Orto dei fuggiaschi | una vittima era un medico
A Pompei, nel sito dell’orto dei Fuggiaschi, sono state effettuate nuove scoperte a oltre sessant’anni dagli scavi iniziali. Questi recenti ritrovamenti hanno permesso di attribuire una professione a una delle persone morte durante l’eruzione del Vesuvio, rivelando che si trattava di un medico. L’individuazione si basa su analisi e studi condotti sui resti trovati in loco, offrendo così un nuovo dettaglio sulla composizione delle vittime di quella tragedia.
A Pompei, a distanza di oltre sessant’anni dallo scavo dell’Orto dei Fuggiaschi, una nuova scoperta consente oggi di dare un’identità professionale a una delle vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.: era probabilmente un medico, colto dalla tragedia mentre tentava la fuga portando con sé alcuni strumenti del proprio mestiere. La svolta è arrivata dallo studio di un piccolo astuccio rimasto nascosto all’interno del gesso di un calco umano, rinvenuto durante le indagini dirette da Amedeo Maiuri nel 1961. In quell’area, allora occupata da un vigneto, furono individuati i calchi di quattordici persone sorprese dalla nube piroclastica nel disperato tentativo di mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Nuove scoperte dall’Orto dei Fuggiaschi. Emerge l’identità di una vittima: era un medico
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