Pompei l’IA rivela gli ultimi istanti di due vittime del 79 dC

Un team di ricercatori ha utilizzato l'intelligenza artificiale per analizzare i resti umani trovati nella necropoli di Porta Stabia a Pompei, risalenti all’eruzione del 79 d.C. Grazie a questa tecnologia, sono stati ricostruiti dettagliatamente gli ultimi momenti di due persone sepolte durante la catastrofe. Le analisi hanno permesso di ottenere nuove informazioni sulla posizione e le condizioni di queste vittime al momento dell’evento.

? Cosa sapere L'IA a Pompei ricostruisce gli ultimi istanti di due vittime nella necropoli di Porta Stabia.. Il modello digitale integra i big data archeologici per la tutela del patrimonio nazionale.. Due individui sono stati rinvenuti nella necropoli di Porta Stabia a Pompei, appena fuori le mura cittadine, rivelando attraverso l’integrazione tra scavi archeologici e algoritmi di intelligenza artificiale i dettagli degli ultimi istanti di vita vissuti durante l’eruzione del 79 d.C. Le recenti indagini condotte nell’area della tomba a schola di Numerius Agrestinus Equitius Pulcher hanno portato alla luce resti umani che permettono di ricostruire due momenti distinti della catastrofe vulcanica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pompei, l’IA rivela gli ultimi istanti di due vittime del 79 d.C. Notizie correlate Pompei, l'intelligenza artificiale entra nell'archeologia: la ricostruzione degli ultimi istanti del 79 d.C.Per la prima volta il Parco Archeologico di Pompei sperimenta l'uso dell'intelligenza artificiale per restituire al pubblico una ricostruzione... L’intelligenza artificiale entra nell’archeologia: una nuova ricostruzione racconta gli ultimi istanti di PompeiPer la prima volta, il Parco Archeologico di Pompei ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per proporre, in collaborazione con... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pompei, l’IA ricostruisce l’ultimo gesto di una vittima dell'eruzione; Pompei, due vittime riemergono dagli scavi: l’IA ricostruisce gli ultimi istanti; Vinicio Capossela a Pompei per il tour di Ovunque Proteggi; Voli, paura cancellazioni: crollano i prezzi anche per Sud Italia, Grecia e Spagna. Rincari su bagagli e posti. In fuga da Pompei, la ricostruzione degli ultimi momenti con l'IAI racconti di Plinio il Giovane datati 79 d.C. rivisti con l'intelligenza artificiale in un una ricostruzione digitale del passato che incontra il futuro. Si perché per la prima volta il Parco archeol ... ansa.it Pompei, l’uomo con il mortaio in testa rivive grazie all’IA: la sconvolgente ricostruzione della fuga dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.Un uomo con un mortaio sulla testa, una lucerna accesa nel buio e dieci monete strette con sé. Duemila anni dopo, la sua fuga disperata torna visibile. Non è un racconto, ma una ricostruzione ... tg.la7.it Un gesto inatteso, tra i tavoli di un ristorante e il mare a pochi chilometri di distanza, ha trasformato un pranzo come tanti in una storia destinata a far discutere. A #Pompei, due turiste americane hanno deciso di comprare tutti gli astici presenti nell’acquario di u facebook "inconveniente tecnico".. portate 'sti #bus al Santuario di Pompei per la benedizione, #ATAC @spitella x.com