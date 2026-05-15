Tra le promesse della politica e la realtà degli impianti Perché lo stadio per l' Ostiamare in C resta un problema

Dopo 35 anni, la squadra ha conquistato la promozione in serie C. La domanda sulla destinazione dello stadio per la prossima stagione è rimasta irrisolta da settimane. Le promesse fatte dalla politica riguardo a nuovi impianti non si sono tradotte in fatti concreti, lasciando incertezza sul luogo in cui la squadra giocherà le partite casalinghe. La questione dello stadio continua a rappresentare un ostacolo pratico, anche dopo il recente successo sul campo.

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