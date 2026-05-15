Tra le promesse della politica e la realtà degli impianti Perché lo stadio per l' Ostiamare in C resta un problema
Dopo 35 anni, la squadra ha conquistato la promozione in serie C. La domanda sulla destinazione dello stadio per la prossima stagione è rimasta irrisolta da settimane. Le promesse fatte dalla politica riguardo a nuovi impianti non si sono tradotte in fatti concreti, lasciando incertezza sul luogo in cui la squadra giocherà le partite casalinghe. La questione dello stadio continua a rappresentare un ostacolo pratico, anche dopo il recente successo sul campo.
Dove giocherà l'Ostiamare il prossimo anno? Una domanda che va avanti da settimane. La squadra, dopo 35 anni, ottiene una storia promozione in serie C. Un successo, quello guadagnato dalla compagine del patron Daniele De Rossi, sorprendente e per certi versi inaspettato a detta anche dei diretti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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