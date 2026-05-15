Tra 30 anni a Torino saranno cambiate 150 zone ma anche la casa | chi guadagna e paga il conto

Tra trent'anni a Torino circa 150 zone della città subiranno modifiche significative, mentre anche le abitazioni subiranno cambiamenti. La città sta attraversando una fase di definizione del nuovo Piano Regolatore Generale, che stabilirà le linee guida per lo sviluppo urbano dei prossimi decenni. Questo processo coinvolge diverse aree e aspetti della pianificazione, con l’obiettivo di adattare il territorio alle esigenze future. Le decisioni prese influenzeranno sia le proprietà immobiliari che la distribuzione degli spazi pubblici.

Torino è entrata nel tratto più delicato del percorso che porterà alla definizione del nuovo Piano Regolatore Generale, lo strumento destinato a ridisegnare la città per i prossimi decenni. È un passaggio che non riguarda solo urbanisti e tecnici, ma l’intera comunità: amministratori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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