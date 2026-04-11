Il carburante sta diventando sempre più difficile da reperire e il suo costo è aumentato notevolmente. La riduzione delle scorte si fa sentire e già ora il prezzo di quello disponibile è molto alto. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni anche sui trasporti marittimi verso le isole, con possibili difficoltà per i traghetti e i servizi di collegamento. La scarsità di carburante si sta facendo sentire su più fronti.

Oltre alla sempre più plausibile contrazione della disponibilità di carburante nelle prossime settimane, quello a disposizione vale già “oro”. Cosa significa? Un inevitabile aumento dei prezzi per spostarsi e viaggiare da e per le isole del Mediterraneo con biglietti più salati per navi e traghetti. L’allarme sul trasporto marittimo. Dunque, non è soltanto un problema che riguarda i voli aerei ma anche il trasporto via mare. A lanciare l’allarme, nei giorni scorsi, sono state Assarmatori e Confitarma spiegando che il sempre più scarso apporto di carburante dal Medio Oriente con la chiusura dello Stretto di Hormuz ha inevitabili ricadute su questo settore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caro carburante, a rischio anche i traghetti per le isole: chi paga il conto più salato

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