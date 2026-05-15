Totò Cuffaro patteggia 3 anni per corruzione li sconterà ai servizi sociali

Il giudice del tribunale di Palermo ha approvato un patteggiamento di tre anni di reclusione per l'ex presidente della regione siciliana, coinvolto in un'inchiesta per corruzione e traffico di influenze illecite. La sentenza prevede che l'uomo svolga i servizi sociali come pena alternativa. La richiesta è stata avanzata e accolta nel contesto di un procedimento legale in cui sono emerse accuse di illecito finanziario legate alla sua attività politica. La decisione arriva dopo un accordo tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui