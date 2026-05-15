Totò Cuffaro patteggia 3 anni per corruzione li sconterà ai servizi sociali
Il giudice del tribunale di Palermo ha approvato un patteggiamento di tre anni di reclusione per l'ex presidente della regione siciliana, coinvolto in un'inchiesta per corruzione e traffico di influenze illecite. La sentenza prevede che l'uomo svolga i servizi sociali come pena alternativa. La richiesta è stata avanzata e accolta nel contesto di un procedimento legale in cui sono emerse accuse di illecito finanziario legate alla sua attività politica. La decisione arriva dopo un accordo tra le parti coinvolte.
AGI - Il Gip del tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia, ha accolto la richiesta di patteggiamento - 3 anni da scontare ai servizi sociali - per Totò Cuffaro, l'ex presidente della Regione siciliana indagato per corruzione e traffico di influenze illecite in un'inchiesta sulla sannita siciliana. Cuffaro vera liberato dai domiciliari, dove si trova da giugno. Come Gup, la stessa Marfia ha invece rinviato a giudizio sette coimputati di Totò Cuffaro che avevano optato per il rito ordinario, prosciogliendo solo - perché il fatto non sussiste - la Dussmann Service srl. Il 7 settembre, davanti alla terza sezione del tribunale, inizierà il processo... 🔗 Leggi su Agi.it
Totò Cuffaro chiede di patteggiare tre anni d pena con lavori sostitutivi per il residuo da scontare
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