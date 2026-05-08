Totò Cuffaro chiede di patteggiare 3 anni nel nuovo processo per corruzione La Procura dà l’ok

L'ex governatore ha proposto un patteggiamento a tre anni di reclusione in un procedimento legato a accuse di corruzione e traffico di influenze. La Procura ha dato il via libera alla trattativa, che prevede anche l'assegnazione di lavori sostitutivi per la parte di pena che rimarrebbe da scontare. La richiesta si inserisce in un'inchiesta ancora in corso.

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L’ex governatore Totò Cuffaro potrebbe patteggiare a 3 anni per corruzione e traffico di influenze, con lavori sostitutivi per il residuo da scontare. È la richiesta presentata dai suoi legali, Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, nel corso l’udienza preliminare davanti alla giudice Ermelinda Marfia del tribunale di Palermo. La Procura di Palermo ha accolto la richiesta e adesso toccherà alla gup la decisione finale. Cuffaro si anche offerto di pagare 7.500 euro ad entrambe le parti civili, l’ospedale Villa Sofia-Cervello e all’Asp di Siracusa. Secondo l’indagine della Procura guidata da Maurizio de Lucia, Cuffaro risponde di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Totò Cuffaro chiede di patteggiare 3 anni nel nuovo processo per corruzione. La Procura dà l’ok Notizie correlate Corruzione e sanità, l'ex governatore Totò Cuffaro chiede di patteggiare 3 anniL'ex presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro, accusato di corruzione e traffico di influenze, nel corso dell'udienza preliminare,... Corruzione, al via l'udienza preliminare per Cuffaro: i suoi legali chiedono di patteggiare a tre anniÈ iniziata al Palazzo di giustizia di Palermo l'udienza preliminare del procedimento a carico di Totò Cuffaro, di manager e collaboratori dello... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Appalti e sanità, Totò Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anni; Cuffaro, il cerchio magico, la sanità. Oggi si decide sul processo; Nuovi ingressi nella Giunta regionale: giuramento all’Ars per Albano, Caruso e Ingala; Silvio Cuffaro a Ismaele La Vardera: concretezza, no slogan. Corruzione nella sanità siciliana, Cuffaro chiede di patteggiare una pena di tre anniMossa a sorpresa dell’ex governatore siciliano Totò Cuffaro accusato di corruzione per aver manipolato un concorso per la stabilizzazione di personale precario all’ospedale Villa Sofia Cervello. L’ex ... blogsicilia.it Inchiesta su appalti, nomine e sanità in Sicilia: Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anniI pubblici ministeri hanno dato il loro consenso. Per ottenere il via libera definitivo al patteggiamento, Cuffaro dovrà però risarcire i danni, come previsto dalla legge ... gazzettadelsud.it Depositata l'istanza di patteggiamento per Totò Cuffaro, a processo a Palermo per corruzione: la pena da applicare «su richiesta delle parti» è di tre anni, con lavori sostitutivi per il residuo da scontare - facebook.com facebook Depositata l'istanza di patteggiamento per Totò Cuffaro, a processo a Palermo per corruzione: la pena da applicare «su richiesta delle parti» è di tre anni, con lavori sostitutivi per il residuo da scontare x.com