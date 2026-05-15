Torviscosa la bonifica infinita | Duecento ettari inquinati e nessun suolo risanato

A Torviscosa, in provincia di Udine, si trova un’area conosciuta come SIN Caffaro, inserita tra i Siti di Interesse Nazionale da oltre vent’anni. Nonostante le operazioni di bonifica siano iniziate, ancora oggi circa duecento ettari di terreno risultano inquinati e non sono stati risanati completamente. Le attività di bonifica si sono protratte nel tempo senza portare a una soluzione definitiva, lasciando il sito segnato da contaminazioni che non sono state eliminate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui