Torviscosa la bonifica infinita | Duecento ettari inquinati e nessun suolo risanato
A Torviscosa, in provincia di Udine, si trova un’area conosciuta come SIN Caffaro, inserita tra i Siti di Interesse Nazionale da oltre vent’anni. Nonostante le operazioni di bonifica siano iniziate, ancora oggi circa duecento ettari di terreno risultano inquinati e non sono stati risanati completamente. Le attività di bonifica si sono protratte nel tempo senza portare a una soluzione definitiva, lasciando il sito segnato da contaminazioni che non sono state eliminate.
C’è un luogo, in Friuli Venezia Giulia, dove il passato industriale continua a pesare sul presente. È il SIN Caffaro di Torviscosa, in provincia di Udine, un’area inserita da oltre vent’anni tra i Siti di Interesse Nazionale e ancora oggi segnata da bonifiche lente, contaminazioni irrisolte e un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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