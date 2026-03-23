Brescia, 23 marzo 2026 – Una festa, per inaugurare il parco di via Livorno, tornato fruibile dopo tre anni, ma anche celebrare la f ine delle bonifiche dei parchi pubblici dai veleni della Caffaro. Quello di via Livorno, costato 5,7 milioni (coperti con fondi Pnrr), è stato, infatti, l’ultimo parco pubblico ripulito dalla contaminazione della Caffaro (ma non solo), per iniziativa del Comune di Brescia che, a partire dai giardini delle scuole Deledda e Calvino di Chiesanuova ha portato poi avanti interventi di bonifica in tutti i parchi dell’ ordinanza Caffaro, concentrati tra i quartieri Primo Maggio e Chiesanuova, ma fuori dal perimetro Sin, di competenza ministeriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, la festa chiude il piano di riqualificazione di via Livorno: bonifica e riapertura. Risanato anche l’ultimo parco

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