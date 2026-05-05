La questione relativa all’area ex Ip, coinvolta in un contenzioso di lunga durata sulla bonifica, si arricchisce di un nuovo capitolo. L’azienda Eni, che si occupa della gestione dell’area, ha presentato un ricorso contro una sentenza emessa in precedenza. La vicenda riguarda da tempo i procedimenti legali relativi alla ripulitura dell’area, oggetto di numerose controversie tra le parti coinvolte.

È destinata a vivere un’altra battaglia legale la vicenda dell’ area ex Ip, da anni al centro di un contenzioso sulla bonifica. Eni ha infatti presentato ricorso al Consiglio di Stato per la revocazione della sentenza con cui lo stesso Consiglio di Stato nel marzo scorso aveva respinto gli appelli proposti da Eni e Comune, confermando l’orientamento già espresso nel febbraio dello scorso anno dal Tribunale amministrativo regionale, che aveva parzialmente accolto il ricorso presentato dalla liquidazione giudiziale dell’immobiliare Helios contro il Comune, annullando gli atti comunali nelle parti in cui disponevano l’esercizio della rivalsa anche nei confronti della liquidazione giudiziale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Battaglia infinita. Bonifica dell’ex Ip. Eni presenta ricorso contro la sentenza

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