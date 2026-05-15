Torviscosa flash mob contro l’immobilismo | 201 ettari ancora inquinati

A Torviscosa un gruppo di cittadini ha organizzato un flash mob per chiedere azioni concrete sulla bonifica dei terreni ancora inquinati. Attualmente, 201 ettari di area risultano contaminati e non sono stati ancora bonificati, nonostante siano stati stanziati 48 milioni di euro. La presenza di un nuovo impianto farmaceutico solleva interrogativi sulla sicurezza dei residenti, mentre l’attesa di interventi concreti prosegue. La manifestazione si inserisce in un contesto di richieste di risposte e di interventi urgenti da parte delle autorità competenti.

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? Domande chiave Come influenzerà il nuovo impianto farmaceutico la sicurezza dei residenti?. Perché i 48 milioni stanziati non hanno ancora bonificato i terreni?. Chi deve validare i dati tecnici per sbloccare i lavori?. Quali rischi corrono i cittadini vicino alla laguna contaminata?.? In Breve Accordo di programma da 48 milioni di euro definito tra Ministero e Regione nel 2020.. Corte d'Appello di Milano ha riconosciuto 117 milioni di euro di danno ambientale nel 2021.. Nuovo impianto farmaceutico previsto nel sito entro il 2026 nonostante le bonifiche incomplete.. Piano comunale prevede 50 nuovi posti di lavoro tramite riconversione e impianti fotovoltaici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torviscosa, flash mob contro l’immobilismo: 201 ettari ancora inquinati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torviscosa, la bonifica infinita: “Duecento ettari inquinati e nessun suolo risanato”C’è un luogo, in Friuli Venezia Giulia, dove il passato industriale continua a pesare sul presente. I sanitari si mobilitano ancora per Gaza: flash mob davanti all’ospedale GorettiA Latina la manifestazione “#NoListeNoBersagli” insieme a quelle promosse in molte città italiane in difesa delle Ong e contro la violazione del... Un flash mob si è svolto questa mattina a Torviscosa, organizzato da sei associazioni che, insieme, denunciano le mancate bonifiche dei siti inquinati. Sebastiano Franco x.com