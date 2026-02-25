I sanitari si mobilitano ancora per Gaza | flash mob davanti all’ospedale Goretti

Da latinatoday.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Latina la manifestazione “#NoListeNoBersagli” insieme a quelle promosse in molte città italiane in difesa delle Ong e contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza I sanitari tornano a mobilitarsi per Gaza. E lo fanno con l’iniziativa chiamata “#NoListeNoBersagli” a distanza di qualche mese dalla grande manifestazione che c’è stata lo scorso ottobre per ricordare i sanitari uccisi nella Striscia. In campo ancora una volta le reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza per una mobilitazione su scala nazionale in difesa delle Ong e contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza. Al momento hanno aderito circa 60 ospedali in tutto il Paese, di cui sei nel Lazio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Flash mob dei sanitari davanti all’ospedale: “No al bando delle Ong, stiamo con Gaza”

Temi più discussi: I sanitari si mobilitano ancora per Gaza: flash mob davanti all’ospedale Goretti; Gli eurodeputati si mobilitano a sostegno del coinvolgimento della società civile nel processo legislativo; Un’asta per il Rojava: gli artisti si mobilitano per sostenere la regione curda sotto attacco; Medici indagati per i certificati sui rimpatri, Cgil al flash mob: Accertamenti troppo impattanti. Da Salvini frasi gravi.

I sanitari si mobilitano ancora per Gaza: flash mob davanti all’ospedale GorettiA Latina la manifestazione #NoListeNoBersagli insieme a quelle promosse in molte città italiane in difesa delle Ong e contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza ... latinatoday.it

Terremoto. I pediatri della Fimp si mobilitano per l’assistenza ai bambiniLa disponibilità dei pediatri è massima. Da parte della Fimp è attiva una collaborazione con Pediatria per l'Emergenza Onlus, Associazione accreditata presso il Dipartimento della Protezione Civile ... quotidianosanita.it