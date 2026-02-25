A Latina la manifestazione “#NoListeNoBersagli” insieme a quelle promosse in molte città italiane in difesa delle Ong e contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza I sanitari tornano a mobilitarsi per Gaza. E lo fanno con l’iniziativa chiamata “#NoListeNoBersagli” a distanza di qualche mese dalla grande manifestazione che c’è stata lo scorso ottobre per ricordare i sanitari uccisi nella Striscia. In campo ancora una volta le reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza per una mobilitazione su scala nazionale in difesa delle Ong e contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza. Al momento hanno aderito circa 60 ospedali in tutto il Paese, di cui sei nel Lazio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Flash mob dei sanitari davanti all’ospedale: “No al bando delle Ong, stiamo con Gaza”

Temi più discussi: I sanitari si mobilitano ancora per Gaza: flash mob davanti all’ospedale Goretti; Gli eurodeputati si mobilitano a sostegno del coinvolgimento della società civile nel processo legislativo; Un’asta per il Rojava: gli artisti si mobilitano per sostenere la regione curda sotto attacco; Medici indagati per i certificati sui rimpatri, Cgil al flash mob: Accertamenti troppo impattanti. Da Salvini frasi gravi.

I sanitari si mobilitano ancora per Gaza: flash mob davanti all’ospedale GorettiA Latina la manifestazione #NoListeNoBersagli insieme a quelle promosse in molte città italiane in difesa delle Ong e contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza ... latinatoday.it

Terremoto. I pediatri della Fimp si mobilitano per l’assistenza ai bambiniLa disponibilità dei pediatri è massima. Da parte della Fimp è attiva una collaborazione con Pediatria per l'Emergenza Onlus, Associazione accreditata presso il Dipartimento della Protezione Civile ... quotidianosanita.it

Iscriviti subito. Oltre 1.000 professionisti sanitari provenienti da più di 100 Paesi salperanno questa primavera verso Gaza con la Global Sumud Flotilla. Mentre il regime israeliano continua a soffocare il sistema sanitario di Gaza, medici, infermieri e paramedici - facebook.com facebook

Flash mob per Gaza anche davanti all'ospedale di Jesi il 26 febbraio. Organizzato da reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza a sostegno ong e sanitari palestinesi #ANSA x.com