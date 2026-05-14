Due panchine fronte mare a Torre Lapillo per ricordare Emanuele Montanaro
A Torre Lapillo è stata inaugurata nel pomeriggio un’area commemorativa dedicata a Emanuele Montanaro, un giovane di 23 anni originario di Novoli, deceduto in un incidente stradale. L’area comprende due panchine posizionate di fronte al mare, vicino alla torre costiera. L’evento ha visto la presenza di persone legate alla famiglia e alla comunità locale, che hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alla cerimonia o alle modalità di inaugurazione.
PORTO CESAREO - È stata inaugurata questo pomeriggio, a Torre Lapillo, nei pressi della torre costiera, l’area commemorativa dedicata alla memoria di Emanuele Montanaro, il giovane universitario di 23 anni, originario di Novoli, tragicamente scomparso in seguito a un incidente stradale avvenuto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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