Una donna che praticava il kitesurf è scomparsa mentre si trovava tra Torre Chianca e Lapillo. I suoi compagni si sono accorti della sua assenza quando hanno notato che non era più tornata sulla spiaggia, iniziando così le ricerche. Le correnti in quella zona di Baia Grande sono considerate particolarmente forti e rendono il tratto di mare pericoloso per i praticanti di sport acquatici.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i compagni a accorgersi della scomparsa?. Perché le correnti di Baia Grande rendono quel tratto così pericoloso?. Chi ha dato l'allarme immediato alla Capitaneria di Porto?. Dove si stanno concentrando i sorvoli dell'elicottero in questo momento?.? In Breve Ricerca attiva tra Torre Chianca e Torre Lapillo con mezzi navali e un elicottero.. Soccorso attivato dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli dopo l'allarme degli sportivi.. Focus operativo su Baia Grande per correnti e venti tipici della zona ionica.. Trentenne originario di Erchie scomparso durante la sessione di kitesurf di ieri pomeriggio.. Le ricerche per ritrovare un kitesurfista di 30 anni originario di Erchie proseguono da ieri pomeriggio tra le acque di Torre Chianca e Torre Lapillo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scomparsa kitesurfista a Erchie: ricerche tra Torre Chianca e Lapillo

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