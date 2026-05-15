Torre Annunziata potenziato il sistema di videosorveglianza Installati 31 nuovi dispositivi

A Torre Annunziata sono state installate 31 nuove telecamere di videosorveglianza, che si aggiungono alle precedenti nel sistema “Torre Sicura 6.0”. L’obiettivo è migliorare il monitoraggio del territorio e contrastare i reati ambientali. La nuova installazione si inserisce in un progetto di potenziamento della sicurezza urbana, con l’intento di mantenere sotto controllo le aree sensibili e rafforzare la presenza di dispositivi di sorveglianza nel centro e nelle periferie della città.

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