Potenziato il sistema di videosorveglianza comunale a Sansepolcro

A Sansepolcro il sistema di videosorveglianza comunale è stato potenziato con l’installazione di nuovi dispositivi per la lettura automatica delle targhe. Questi strumenti sono stati posizionati in punti strategici della città per rafforzare la sorveglianza e migliorare la capacità di monitoraggio del territorio. L’intervento fa parte di un percorso di miglioramento della sicurezza urbana intrapreso dall’amministrazione comunale.

Prosegue il percorso di rafforzamento della sicurezza urbana a Sansepolcro. Il sistema di videosorveglianza comunale si arricchisce infatti di nuovi dispositivi per la lettura automatica delle targhe, installati in punti strategici del territorio con l’obiettivo di migliorare la capacità di monitoraggio e controllo da parte del Comando di Polizia Locale. Le nuove apparecchiature sono state posizionate nelle frazioni di Cisa e Trebbio e lungo la Strada Statale Senese Aretina, andando ad ampliare la rete già esistente e ad affiancarsi alle 15 postazioni attive dal 2021. Grazie a questi strumenti sarà possibile rafforzare le attività di prevenzione e controllo, supportando le forze dell’ordine nella gestione della sicurezza sul territorio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Sansepolcro, potenziato il sistema di videosorveglianza comunaleArezzo, 13 marzo 2026 – Potenziato il sistema di videosorveglianza comunale: nuove telecamere per la sicurezza del territorio a Sansepolcro.

Messina in ginocchio dopo la tempesta di vento, potenziato il Centro Operativo ComunaleA seguito delle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno interessato la città nelle ultime ore, con violente raffiche di vento da burrasca a...

Tutti gli aggiornamenti su Potenziato il sistema di...

Temi più discussi: Via Domenico Tempio, al via i lavori per il potenziamento del drenaggio contro gli allagamenti; Reply affianca Lavazza: nasce un nuovo modello di manufacturing digitale potenziato da AI e Computer Vision; Protezione civile: Odg Anci su IT-Alert e potenziamento dei servizi comunali; Razer svela il futuro del gaming potenziato con agenti AI e un'esperienza multisensoriale.

Sansepolcro, potenziato il sistema di videosorveglianza comunaleEcco le nuove telecamere per la sicurezza del territorio ... msn.com

Frabosa Soprana potenzia la sicurezza: impianto di videosorveglianza su tutto il territorio comunaleSarà esteso a tutto il paese il sistema con telecamere anche per la lettura delle targhe. Affidati a professionisti esterni direzione lavori e coordinamento della sicurezza ... cuneodice.it

Ford Explorer, arriva la versione Collection. Ha un motore elettrico potenziato da 140 kW e un'autonomia fino a 444 km - facebook.com facebook

Fiera di San Giuseppe, trasporto pubblico potenziato: domenica 15 marzo tra le 9 e le 18 raddoppia la frequenza di alcune linee degli autobus. Aumentano pure le corse della Trento-Malè nel tratto fino a Mezzolombardo > tinyurl.com/bdzmundk x.com