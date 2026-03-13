Sansepolcro potenziato il sistema di videosorveglianza comunale

A Sansepolcro sono state installate nuove telecamere nel sistema di videosorveglianza comunale. La città ha deciso di rafforzare il monitoraggio attraverso l’aggiunta di apparecchiature che copriranno diverse zone del territorio. L’intervento riguarda l’installazione di dispositivi di sorveglianza con l’obiettivo di migliorare la sicurezza urbana e di garantire un controllo più capillare nelle aree pubbliche.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Potenziato il sistema di videosorveglianza comunale: nuove telecamere per la sicurezza del territorio a Sansepolcro. Prosegue il percorso di rafforzamento della sicurezza urbana a Sansepolcro. Il sistema di videosorveglianza comunale si arricchisce infatti di nuovi dispositivi per la lettura automatica delle targhe, installati in punti strategici del territorio con l'obiettivo di migliorare la capacità di monitoraggio e controllo da parte del Comando di Polizia Locale. Le nuove apparecchiature sono state posizionate nelle frazioni di Cisa e Trebbio e lungo la Strada Statale Senese Aretina, andando ad ampliare la rete già esistente e ad affiancarsi alle 15 postazioni attive dal 2021.