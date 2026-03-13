Castel Frentano rafforza il sistema di videosorveglianza | installate e aggiornate 24 telecamere

A Castel Frentano sono state installate e aggiornate 24 telecamere nell’ambito del progetto “Castel Frentano Sicura”. La prima fase del piano di sicurezza urbana si è appena conclusa, con l’obiettivo di migliorare la tutela del patrimonio pubblico e rafforzare il sistema di videosorveglianza nel territorio comunale.

Conclusa la prima fase del progetto “Castel Frentano Sicura”: monitorati dalla centrale operativa della polizia locale aree sensibili, parchi, edifici pubblici e vie di accesso alla città Si è conclusa la prima fase del progetto “Castel Frentano Sicura”, un piano strategico dedicato al potenziamento della sicurezza urbana e alla tutela del patrimonio pubblico. Questa prima fase ha permesso l'installazione e l'aggiornamento di 24 telecamere in punti strategici del territorio, comprendenti aree sensibili, edifici pubblici, parchi e le principali vie di accesso alla città. Il sistema è gestito dalla centrale operativa della polizia locale e garantisce un monitoraggio efficace e continuo, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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