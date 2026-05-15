La storia del cucciolo di volpe salvato | un piccolo miracolo sulla Statale 36

Un cucciolo di volpe è stato soccorso lungo la Statale 36, una strada molto trafficata tra Seregno, Arosio, Nibionno e l’uscita per la Como-Bergamo. Il traffico intenso, che di solito provoca nervosismo tra gli automobilisti, ha permesso di individuare e mettere in salvo l’animale. L’episodio ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che si sono mobilitati per intervenire, consentendo di portare il cucciolo in un centro specializzato per le cure.

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