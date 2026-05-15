La storia del cucciolo di volpe salvato | un piccolo miracolo sulla Statale 36
Un cucciolo di volpe è stato soccorso lungo la Statale 36, una strada molto trafficata tra Seregno, Arosio, Nibionno e l’uscita per la Como-Bergamo. Il traffico intenso, che di solito provoca nervosismo tra gli automobilisti, ha permesso di individuare e mettere in salvo l’animale. L’episodio ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che si sono mobilitati per intervenire, consentendo di portare il cucciolo in un centro specializzato per le cure.
Il traffico che ogni giorno fa innervosire migliaia di automobilisti sulla Statale 36, soprattutto nel tratto tra Seregno, Arosio, Nibionno e l'uscita della Como-Bergamo, per una volta è servito davvero a qualcosa.È di circa 21 ore fa il post apparso sul gruppo Facebook “SS36 dello Spluga, SP72. 🔗 Leggi su Quicomo.it
He Saved A Tiny Baby Fox In A Coal Mine. Years Later, It Returned The Favor.
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