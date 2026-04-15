A Palazzo S Giovanni di Cava de’ Tirreni in scena il ritmo e la musica live di Allaerija Band

Nella cornice di Palazzo S. Giovanni a Cava de’ Tirreni si è svolto l’ultimo evento del mese di aprile, che ha visto protagonista la “Allaerija Band” con un concerto di musica dal vivo e ritmo. L’appuntamento rientra nella serie “Eventi al Palazzo”, dedicata a offrire momenti di intrattenimento musicale alla comunità locale. La serata ha attirato un pubblico interessato a godersi un’esperienza musicale in un contesto storico.

Tempo di lettura: 2 minuti Ultimo appuntamento con “EVENTI AL PALAZZO” in questo mese di aprile al Palazzo S. Giovanni di Cava de’ Tirreni. Dopo i successi dello scorso anno con “Notti di Stelle” che sarà riproposto anche quest’anno nel periodo estivo, lo staff della struttura situata al centro della città metelliana, sta proponendo “EVENTI AL PALAZZO”,una serie di eventi che dal burlesque,alla musica, sono iniziati a marzo per continuare nel mese di aprile,il tutto supportato dalla cucina della struttura ritenuta una delle più “glamour” della zona. Infatti Palazzo San Giovanni è una location multifunzionale situata all’interno del Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni nel cuore di Cava de’ Tirreni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Palazzo S. Giovanni di Cava de’ Tirreni in scena il ritmo e la musica live di “Allaerija Band” Notizie correlate Cava de' Tirreni, rassegna primaverile a Palazzo San Giovanni: il programma completoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) La struttura, che... Cava de’ Tirreni, Giunta comunale approva il bilancio di previsioneTempo di lettura: < 1 minuto Nella seduta di stamattina, 3 marzo, la Giunta comunale ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione e i suoi... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Eventi al Palazzo: l'11 aprile arriva Genny Marigliano; Manutenzione immobili a Modica | lavori a Piazza San Giovanni; Sindrome del bambino scosso, fatale in un caso su quattro - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Sarno celebra Giovanni Amendola. Cava de’ Tirreni, Erminio Sinni in concerto a Palazzo S. Giovanni il 28 agostoSarà una serata magica, ,densa di emozioni, quella che si terrà il 28 agosto presso il Palazzo S. Giovanni, nel fantastico Giardino del Complesso Monumentale di S. Giovanni di Cava de’ Tirreni,dove si ... ilmattino.it Cava, città sostenibile ed accessibile. Convegno a Palazzo San Giovanni. Con Martina Farina, il Presidente DMO Salerno, Davide Di Stefano e il dott. Nello Spatuzzi. Enrico Sorrentino. #cavafromhills #campania #cavadetirreni facebook