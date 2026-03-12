Cava de' Tirreni rassegna primaverile a Palazzo San Giovanni | il programma completo

A Cava de' Tirreni, presso Palazzo San Giovanni, si svolge la rassegna primaverile

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) La struttura, che integra servizi di ospitalità e ristorazione con ristorante, pizzeria e lounge bar, ospiterà quattro serate. Il calendario si apre il 14 marzo con l'esibizione di Vesper Lynn e Nadyyra. Le due artiste proporranno una performance che fonde narrazione teatrale, danza orientale ed estetica burlesque, portando in scena una collaborazione già impiegata nel recente spettacolo "Tra piume e burle". Il 21 marzo seguirà il concerto della Morida’s Band di Luigi Acanfora, una formazione che eseguirà un repertorio di musica leggera italiana e brani internazionali, con sonorità che variano dal jazz e swing fino al pop e alla dance. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Cava de' Tirreni, villetta di San Pietro intitolata a Michele Avella

Cava de’ Tirreni, al via la sesta edizione de ‘Il Viaggio delle Idee”Tempo di lettura: 2 minutiAl via questa settimana la sesta edizione de IL VIAGGIO DELLE IDEE, iniziativa culturale organizzata da Ulisse on line, con...

Una selezione di notizie su Cava de' Tirreni rassegna primaverile a...

Temi più discussi: Cava de’Tirreni, secondo appuntamento della Lectura Dantis Metelliana con il V Canto del Purgatorio; Cava, Giordano: Più agenti e un sistema di sorveglianza moderno per rafforzare la sicurezza; Cava de’ Tirreni, 80 anni dal voto alle donne: evento e riflessione con il libro di Mario Avagliano - Il Portico; Cava de' Tirreni, ha un malore e lascia il portafoglio all'amica: lei gli svuota il conto in banca.

A Palazzo S. Giovanni di Cava de’ Tirreni una serie di eventi imperdibili tra marzo ed aprileUna serie di imperdibili appuntamenti -eventi si susseguiranno tra marzo ed aprile al Palazzo S. Giovanni di Cava de’ Tirreni. Dopo i successi dello scorso anno con Notti di Stelle che sarà ... napolivillage.com

Cava de' Tirreni, La Strada Regia delle Calabrie sulle tracce del Grand Tour: gli eventi in rassegnaÈ previsto per venerdì 26 Aprile il primo appuntamento, a Cava de’Tirreni, della Rassegna Culturale La Strada Regia delle Calabrie sulle tracce del Grand Tour: i fasti dei Borbone tra dimore nobili e ... ilmattino.it

Badia di cava de tirreni , 20 maggio 2024, erano quasi 15 anni che non si vedevano da queste parti . facebook