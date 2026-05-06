Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha annunciato l'apertura di nuove selezioni per il personale, con l'intento di rafforzare le proprie attività. Le assunzioni riguardano ruoli che contribuiscono alla gestione della sicurezza idraulica, alla tutela ambientale e allo sviluppo agricolo nella zona. Le procedure di selezione sono rivolte a candidati interessati a lavorare in ambito operativo, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alla comunità locale.

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha aperto nuove selezioni per il rafforzamento delle proprie attività operative, con l’obiettivo di garantire servizi essenziali legati alla sicurezza idraulica, alla tutela ambientale e allo sviluppo agricolo. Sono quattro i posti disponibili per operai da inserire nelle squadre impegnate nella manutenzione dei corsi d’acqua e nella gestione dei distretti irrigui. Si tratta di figure che saranno impiegate in attività fondamentali, dalla pulizia degli alvei alla cura delle opere idrauliche e delle infrastrutture, contribuendo in modo diretto alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consorzio Bonifica. Selezioni aperte

Notizie correlate

Poste italiane: aperte le selezioni per consulenti finanziariArezzo, 20 marzo 2026 – Poste Italiane ricerca in provincia di Arezzo laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e...

Trenord: aperte le selezioni per capitreno e sala operativaDa giovedì 2 aprile alle ore 10:00, Trenord aprirà le candidature per selezionare nuovi capitreno e specialisti della sala operativa, aprendo un...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Consorzio Bonifica. Selezioni aperte; Primo maggio: il Consorzio di bonifica celebra la festa dei lavoratori assumendo quattro operai; Centritalia News Informazione Quotidiana; CBMV. Offerta di lavoro per 2 operatori: il Consorzio proroga i termini.

Consorzio Bonifica. Selezioni aperteIl Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha aperto nuove selezioni per il rafforzamento delle proprie attività operative, con ... lanazione.it

Primo maggio: il Consorzio di bonifica celebra la festa dei lavoratori assumendo quattro operaiCandidature aperte fino all’8 maggio. Oltre alle posizioni operative, l'ente ha avviato anche una selezione per una figura amministrativa alla quale affidare il coordinamento del Settore affari genera ... arezzonotizie.it

Telejato. . PALERMO : OGGI LA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE DI PARTINICO HA PROMOSSO UN INCONTRO PRESSO L’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA ALLA PRESENZA DEL COMMISSARIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA .PER LA PROSS - facebook.com facebook