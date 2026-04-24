Fitbit si evolve | nuovi piani fitness e monitoraggio sonno su misura

Google ha annunciato l'introduzione di nuovi piani fitness settimanali e funzioni di coaching digitale per Fitbit, ampliando le capacità delle sue smartband e smartwatch. Queste novità permettono agli utenti di personalizzare meglio i programmi di allenamento e monitorare il sonno con maggiore dettaglio. La società ha comunicato che gli aggiornamenti saranno disponibili nelle prossime settimane attraverso aggiornamenti software.

? Cosa sapere Google potenzia Fitbit con nuovi piani fitness settimanali e funzioni di coaching digitale.. L'aggiornamento introduce chat interattive e un sistema di punteggio sonno più trasparente.. Google potenzia il personal health coach di Fitbit con nuovi strumenti per la gestione del benessere fisico, introducendo funzioni avanzate per i piani di allenamento e il monitoraggio del riposo nelle prossime settimane. Il team di sviluppatori di Mountain View che lavora al servizio Fitbit ha presentato le ultime novità riguardanti il sistema di coaching personale, attualmente disponibile in versione Public Preview. L’obiettivo è offrire una guida sempre più precisa a chi pratica sport o desidera curare il proprio corpo con maggiore attenzione quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fitbit si evolve: nuovi piani fitness e monitoraggio sonno su misura Notizie correlate Coach personale della salute di fitbit si espande su più polsiGoogle ha ampliato l’esperienza del coach personale per la salute di Fitbit, offrendo indicazioni basate sull’intelligenza artificiale a un pubblico... Chrome si evolve: Gemini arriva in 7 nuovi paesi con funzioni IAL’integrazione dell’intelligenza artificiale nel browser Chrome si estende a nuovi mercati globali con l’annuncio di Google, che ha reso disponibile...