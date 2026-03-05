Giù giù alla scoperta delle meraviglie del sottosuolo Un racconto su come funziona la natura

Il libro “Giù giù alla scoperta delle meraviglie del sottosuolo” scritto da Pierluigi Donna e Fausto Gilberi, pubblicato da Corraini, esplora le caratteristiche del mondo sotterraneo. La narrazione si svolge in un villaggio tra le colline all’inizio dell’estate, quando il crepuscolo si avvicina e le prime stelle iniziano a brillare nel cielo. La descrizione si concentra sulla transizione tra giorno e notte nel contesto di un ambiente rurale.

“Era passato il crepuscolo di una giornata di inizio estate già calda, e comparivano i primi punti luminosi di una imminente notte stellata, come se ne vedevano ogni tanto nel villaggio tra le colline. In giardino si concludeva una cena all'aperto tra amici di famiglia. La piccola Marta, apparentemente non più interessata ai discorsi degli adulti, se ne stava sdraiata sull'erba a godersi il fresco della terra umida. Dopo una giornata di corse scatenate, inseguimenti e giochi con il suo cucciolo di cane -che come lei stava crescendo pieno di energia- aveva bisogno di un po' di ristoro. I genitori con lo sguardo rivolto al cielo, parlavano di costellazioni, numeri inimmaginabili di stelle e pianeti, punti di riferimento nell'universo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Il mondo di Alice. Alla scoperta delle meraviglieAncora un tutto esaurito per la stagione dei Teatri di Siena, che propone da domani a domenica, nelle consuete tre repliche (le prime due alle 21,... Alla scoperta delle meraviglie. Il ministro Alessandro Giuli visita la terra di LunigianaUn tour molto ricco e articolato porterà oggi il ministro della Cultura Alessandro Giuli (nella foto) alla scoperta di alcune delle bellezze apuane. Aggiornamenti e notizie su Giù giù alla scoperta delle meraviglie.... Discussioni sull' argomento Giù le mani dalla Natura; Tre allenatori in quaranta giorni ma il Messina è sempre più giù; Giù La Piazza Extra al Museo Archeologico: oggi a Treia nuovo appuntamento; Un sorso di tè tra ieri e oggi. Giù giù alla scoperta delle meraviglie del sottosuolo. Un racconto su come funziona la natura#LettoriSelvaggi è una rubrica sui libri per i più piccoli curata da Elena Giacomin, libreria La casa sull’Albero ... arezzonotizie.it Buongiorno gente sveglia .. Forza giù dal letto … è pronta per voi una dolce carica di energia … Chi mi offre un buon caffè … così ci gustiamo il mio ciambellone bigusto.. ricoperto ai 3 cioccolati .. una coccola mattutina per af - facebook.com facebook